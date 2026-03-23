في مكالمة مع ترامب قبيل الحرب.. نتنياهو دعا لاغتيال خامنئي

الوكيل الإخباري- ذكرت مصادر أنه قبل أقل من 48 ساعة من بدء الضربة الأميركية الإسرائيلية على إيران، تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هاتفيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن أسباب شن هذا النوع من الحرب المعقدة والبعيدة، التي كان الرئيس الأميركي قد عارضها في السابق.

وكان كل من ترامب ونتنياهو على علم، من خلال إحاطات استخباراتية في وقت سابق من ذلك الأسبوع، بأن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وكبار مساعديه سيجتمعون قريبا في مجمعه بطهران، مما جعلهم عرضة "لضربة استئصال" - وهو هجوم يستهدف كبار قادة الدولة، غالبا ما تستخدمه إسرائيل، لكن الولايات المتحدة تستخدمه بشكل أقل.



لكن معلومات استخباراتية جديدة أشارت إلى أن الاجتماع تم تقديمه إلى صباح السبت بدلا من مساء السبت، وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين على المكالمة.