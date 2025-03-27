قائد الجيش السوداني من القصر الرئاسي: "الخرطوم حرة"

12:14 ص

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الوكيل الإخباري- أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان "تحرير" الخرطوم من القصر الرئاسي الذي وصل إليه بعد استعادة جنوده لمطار العاصمة من قوّات الدعم السريع. اضافة اعلان





وقال البرهان في تصريح مباشر بثه تلفزيون السودان "الخرطوم حرة وانتهى الأمر"، وذلك بعدما تمكنت القوات المسلحة السودانية من طرد قوات الدعم السريع من العاصمة.



وفي وقت سابق، كان المتحدث باسم الجيش نبيل عبد الله قال إن قوات الجيش "استعادت المطار وتم تأمينه بالكامل" بعد عامين من تمركز قوات الدعم السريع داخله.



وتأتي هذه التطورات في إطار عملية واسعة للجيش تستهدف إحكام السيطرة على العاصمة.



وأفاد مصدر عسكري بأن الجيش يحاصر منطقة جبل أولياء جنوب العاصمة من الشمال والجنوب والشرق، وهي آخر معقل رئيسي للدعم السريع في منطقة الخرطوم.



وكان الجيش أعلن الأسبوع الحالي سيطرته على القصر الجمهوري ومنشآت حيوية أخرى منها المصرف المركزي ومقر المخابرات الوطنية.



وفي وقت سابق الأربعاء طوّق الجيش، وفق المصدر العسكري، جسر المنشية من الجانبين، وهو أحد الجسور التي تعبر النيل الأزرق شرق الخرطوم، تاركا جسر جبل أولياء جنوب غرب العاصمة كمنفذ أخير لخروج الدعم السريع من المنطقة التي تسيطر عليها.



وقال المصدر إن "بقايا ميليشيا الدعم السريع تفرّ الآن عبر جسر جبل أولياء".



ويأتي هذا غداة اتهام مجموعات مراقبة وقوات الدعم السريع للجيش بقصف جوي يعتبر من أكثر الهجمات دموية في الحرب، وقد أودى بـ 270 شخصا على الأقل، وفق شهود، في سوق بإقليم دارفور.