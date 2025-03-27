قائد الجيش السوداني من القصر الرئاسي: "الخرطوم حرة"

وقال البرهان في تصريح مباشر بثه تلفزيون السودان "الخرطوم حرة وانتهى الأمر"، وذلك بعدما تمكنت القوات المسلحة السودانية من طرد قوات الدعم السريع من العاصمة.
وفي وقت سابق، كان المتحدث باسم الجيش نبيل عبد الله قال إن قوات الجيش "استعادت المطار وتم تأمينه بالكامل" بعد عامين من تمركز قوات الدعم السريع داخله.
وتأتي هذه التطورات في إطار عملية واسعة للجيش تستهدف إحكام السيطرة على العاصمة.
وأفاد مصدر عسكري بأن الجيش يحاصر منطقة جبل أولياء جنوب العاصمة من الشمال والجنوب والشرق، وهي آخر معقل رئيسي للدعم السريع في منطقة الخرطوم.
وكان الجيش أعلن الأسبوع الحالي سيطرته على القصر الجمهوري ومنشآت حيوية أخرى منها المصرف المركزي ومقر المخابرات الوطنية.
وفي وقت سابق الأربعاء طوّق الجيش، وفق المصدر العسكري، جسر المنشية من الجانبين، وهو أحد الجسور التي تعبر النيل الأزرق شرق الخرطوم، تاركا جسر جبل أولياء جنوب غرب العاصمة كمنفذ أخير لخروج الدعم السريع من المنطقة التي تسيطر عليها.
وقال المصدر إن "بقايا ميليشيا الدعم السريع تفرّ الآن عبر جسر جبل أولياء".
ويأتي هذا غداة اتهام مجموعات مراقبة وقوات الدعم السريع للجيش بقصف جوي يعتبر من أكثر الهجمات دموية في الحرب، وقد أودى بـ 270 شخصا على الأقل، وفق شهود، في سوق بإقليم دارفور.
-
أخبار متعلقة
-
اليونيسف: 825 ألف طفل تحاصرهم المعارك حول عاصمة شمال دارفور
-
مصر تدين التوغل الإسرائيلي وقصف بلدة كوبيا في سوريا
-
إدانات عربية لقصف الاحتلال لبلدة كويا السورية
-
البيت الأبيض: قواتنا ضربت عشرات الأهداف للحوثيين
-
امطار الخير تتساقط بغزارة وسط مكة - فيديو
-
الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا
-
محلل بريطاني يوضح مصير مخطط إعادة تسليح أوروبا
-
أنقرة وواشنطن تسعيان لتذليل خلافات الصناعات الدفاعية