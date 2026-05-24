الأحد 2026-05-24 10:55 ص

قائد الحرس الثوري الإيراني: أي اعتداء جديد على إيران سيُواجه برد مدمر

ن
أرشيفية
 
الأحد، 24-05-2026 10:16 ص

الوكيل الإخباري- قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي إن القوات المسلحة الإيرانية تتمتع بأعلى درجات الجاهزية والقوة الردعية على كافة المستويات.

اضافة اعلان


وحذر من أن أي اعتداء جديد على إيران "سيُواجه برد مدمر على المستوى الإقليمي والأبعد من ذلك".


وأضاف أن الشعب الإيراني، في أجواء المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب، يحافظ على الوحدة "ويرصد مواقف وسلوكيات العدو المخادع وسوف يفشل مخططاته".


وقال إن الحرب المفروضة الثالثة كانت حربا مركبة، ولكن "الرد الإيراني الصارم والمدمر منع العدو من تحقيق أهدافه وأفشل مخططاته".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

"يا أنا يا هو".. فنان شهير رفض وجود محمد عساف في "ذا فويس كيدز"

فن ومشاهير "يا أنا يا هو".. فنان شهير رفض وجود محمد عساف في "ذا فويس كيدز"

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفق لـ"حزب الله" في جنوب لبنان

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفق لـ"حزب الله" في جنوب لبنان

ز

اقتصاد محلي عاجل انخفاض جديد على الذهب محليا.. كم بلغ سعر الغرام قبل العيد؟

وزير الشباب: العقبة مركز مهم لاستضافة الفعاليات الرياضية على مستوى المملكة

أخبار محلية وزير الشباب: العقبة مركز مهم لاستضافة الفعاليات الرياضية على مستوى المملكة

ن

عربي ودولي قائد الحرس الثوري الإيراني: أي اعتداء جديد على إيران سيُواجه برد مدمر

تعبيرية

طب وصحة سحب مكمل غذائي شائع من الأسواق الأمريكية للاشتباه بتلوثه بأجسام غريبة

مسودة التفاهم الأميركي الإيراني تتضمن تعهدا إيرانيا بعدم مهاجمة حلفاء واشنطن

عربي ودولي مسودة التفاهم الأميركي الإيراني تتضمن تعهدا إيرانيا بعدم مهاجمة حلفاء واشنطن

اكتشاف مادة تحمي الخلايا من التلف في مشروب شائع

طب وصحة اكتشاف مادة تحمي الخلايا من التلف في مشروب شائع



 
 






الأكثر مشاهدة

 