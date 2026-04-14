قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إلى تل أبيب

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر وصل اليوم الثلاثاء إلى تل أبيب لعقد مباحثات مع رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير.



وكان كوبر زار إسرائيل في الفترة من 29 إلى 30 مارس 2026، حيث عقد أيضا اجتماعا مع زامير، وعدد من كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين .

