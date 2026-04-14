الثلاثاء 2026-04-14 01:28 م

قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إلى تل أبيب

الثلاثاء، 14-04-2026 10:04 ص

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر وصل اليوم الثلاثاء إلى تل أبيب لعقد مباحثات مع رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير.

وكان كوبر زار إسرائيل في الفترة من 29 إلى 30 مارس 2026، حيث عقد أيضا اجتماعا مع زامير، وعدد من كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين .

وتركزت يومها النقاشات على "التقدم المحرز خلال العمليات الجارية للقضاء على قدرة إيران على إبراز قوتها بطرق ذات معنى خارج حدودها"، وتم التأكيد على "قوة الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وأهمية استمرار التنسيق بينهما".

 
 


