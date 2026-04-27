قائد فيلق القدس: ساحات المقاومة أقوى من أي وقت مضى

الوكيل الإخباري- أكد إسماعيل قآني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني أن المقاومة البطولية لـ"حزب الله" اللبناني أثبتت كذب الروايات الإسرائيلية التي تروج لانتهاء المقاومة وتدمير الحزب.



وقال قآني إن الكيان إسرائيل، رغم إنفاقه الباهظ واستخدامه إمكانات بشرية وتسليحية واسعة بدعم من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، أصبح أكثر يأسًا وعجزا من أي وقت مضى أمام صمود الشباب اللبناني.

وأضاف أن إسرائيل لم تنه بنجاح أي حرب في السنوات الماضية، واصفا إياه بالفشل الكبير في تحقيق أهدافه العسكرية.