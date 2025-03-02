قائد قوات "الناتو" السابق في أوروبا يحذر من تفكك الحلف

الوكيل الإخباري- قال الأميرال المتقاعد في البحرية الأمريكية جيمس ستافريديس القائد السابق للقوات المشتركة لحلف "الناتو" في أوروبا، إن الحلف قد يتفكك بسبب الخلافات الأمريكية الأوروبية.



وأضاف ستافريديس في مقابلة مع قناة "سي إن إن" أن بروكسل تشعر بقلق بالغ إزاء نتائج لقاء زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي جرى في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي.



وأشار إلى أن الدول الأوروبية ستضطر الآن إلى "الظهور في المقدمة" وزيادة المساعدة لكييف، حيث أوضحت الولايات المتحدة أن مساعدة أوكرانيا ستكون "خطأ جيوسياسيا بأبعاد ملحمية".

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وردا على سؤال عما إذا كان ترامب قادرا على استبعاد الولايات المتحدة من حلف "الناتو"، قال ستافريديس: "ربما نشهد الأيام الأخيرة لحلف "الناتو"... وظهور منظمة معاهدة أوروبية".



وأوضح ستافريديس أن مسألة ما إذا كان ينبغي دعم "الديمقراطية التي تتعرض للهجوم" أو روسيا قد "تؤدي إلى انقسام" في قلب حلف "الناتو" وتشكك في الثقة بالولايات المتحدة كشريك. وأكد أن الولايات المتحدة ستكون أقل أمانا إذا لم تكن جزءا من الحلف.



وفي وقت سابق، انتقد ترامب أوروبا بسبب مساهمتها المنخفضة في تعزيز دفاعات الحلف، وطالب جميع الدول الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الوقت نفسه، أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغزيت أن الولايات المتحدة لا تخطط حاليا لتقليل وجودها العسكري في أوروبا.

RT