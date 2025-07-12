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قاضية شجاعة تقف بوجه ترامب وتوقف قراراً له في سبع ولايات .. تفاصيل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
السبت، 12-07-2025 09:48 ص
الوكيل الإخباري-   أمرت قاضية اتحادية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف عمليات التوقيف والاعتقالات العشوائية للمهاجرين في سبع مقاطعات بولاية كاليفورنيا، من بينها لوس أنجلوس.اضافة اعلان


جاء هذا القرار استجابة لدعوى رفعتها جماعات الدفاع عن المهاجرين، اتهمت فيها الإدارة باستهداف الأشخاص ذوي البشرة البنية بشكل منهجي خلال حملات الهجرة الأخيرة.

وقد أصدرت القاضية الاتحادية، مامي إي فريمبونج، أمرين طارئين مؤقتين:

الأول: وقف الاعتقالات العشوائية للمهاجرين في المقاطعات المعنية.

الثاني: منع الحكومة الفيدرالية من تقييد وصول المحامين إلى مركز احتجاز المهاجرين في لوس أنجلوس.

وقد استندت القاضية في قرارها إلى "جبال من الأدلة"، وفق تعبيرها، على أن الإدارة الفيدرالية انتهكت التعديلين الرابع والخامس للدستور الأميركي، من خلال الاعتقالات على أساس العِرق وبدون مذكرات، وحرمان المحتجزين من الحصول على محامٍ.

ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد المواجهة بين سلطات كاليفورنيا والإدارة الفيدرالية بشأن سياسات الهجرة، واستخدام الحرس الوطني وقوات المارينز في عمليات المداهمة، وهو ما اعتبرته الولاية انتهاكًا لصلاحياتها.

وتوفي عامل مزرعة، أمس الجمعة، متأثرًا بجروح أصيب بها خلال مداهمة عناصر من وكالة الهجرة الأميركية لمزرعة قنّب قانونية في كاليفورنيا، نتج عنها اعتقال 200 مهاجر غير شرعي ومواجهات مع متظاهرين.

وندد الرئيس ترامب بهجمات المتظاهرين من الناشطين في مجال حقوق المهاجرين على عناصر إدارة الهجرة والجمارك "آيس"، متوعدًا بالقبض على "هؤلاء الأوغاد"، بحسب تعبيره.

روسيا اليوم
 
 
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