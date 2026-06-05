قاض أميركي يبطل قيودا فرضتها إدارة ترامب على الهجرة القانونية

الوكيل الإخباري- أصدر قاضٍ فدرالي أميركي الجمعة قرارا بتعطيل سلسلة قيود كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد فرضتها على الهجرة القانونية إثر حادثة إطلاق نار استهدفت عناصر من الحرس الوطني العام الماضي على يد مهاجر أفغاني.

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