الجمعة 2026-05-01 11:35 م

قاض أميركي يمنع إدارة ترامب من إلغاء الحماية لنحو 3000 يمني

البيت الأبيض
 
الجمعة، 01-05-2026 10:03 م

الوكيل الإخباري-   منع قاض اتحادي اليوم الجمعة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المضي قدما الأسبوع المقبل في خططها لإنهاء وضع الحماية القانونية المؤقتة الذي سمح لحوالي 3000 شخص من اليمن بالبقاء والعمل في الولايات المتحدة.

اضافة اعلان


وأصدر القاضي الاتحادي ديل هو في مانهاتن هذا القرار بناء على طلب مجموعة من المواطنين اليمنيين الذين رفعوا دعوى قضائية ضد قرار وزارة الأمن الداخلي الأميركية سحب "وضع الحماية المؤقتة"، الذي كان قد منح لهم في السابق، اعتبارا من يوم الاثنين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 