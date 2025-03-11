 
الثلاثاء 2025-03-11 12:17 م
 

قاضٍ أميركي يمنع إدارة ترامب من ترحيل ناشط فلسطيني

مظاهرة في نيويورك تندد باعتقال خليل وتطالب بإطلاق سراحه
مظاهرة في نيويورك تندد باعتقال خليل وتطالب بإطلاق سراحه
 
الثلاثاء، 11-03-2025 10:42 ص
الوكيل الإخباري-   أصدر قاضٍ اتحادي في ولاية نيويورك الأميركية قرارًا يمنع ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي شارك في قيادة احتجاجات بجامعة كولومبيا، وذلك لحين نظر المحكمة في الدعوى القضائية التي تطعن في احتجازه.اضافة اعلان


وأمر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، جيسي فورمان، بوقف ترحيل خليل، وحدد جلسة استماع للنظر في قضيته غدًا الأربعاء.

وحث محامو خليل القاضي على إصدار أمر بعودة موكلهم إلى نيويورك، واتهموا الحكومة بالسعي لحرمان خليل من تلقي المشورة القانونية من خلال إرساله بعيدًا عن نيويورك.

واعتُقل خليل، الحاصل على إقامة قانونية في الولايات المتحدة، والذي أنهى دراساته العليا في جامعة كولومبيا في ديسمبر/كانون الأول، يوم السبت الماضي على يد أفراد من وزارة الأمن الداخلي، ونُقل إلى سجن اتحادي للمهاجرين في لويزيانا لانتظار إجراءات الترحيل.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إنه تم احتجاز خليل نتيجة لأوامر الرئيس الأميركي دونالد ترامب التنفيذية التي تحظر معاداة السامية.

الجزيرة
 
 
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