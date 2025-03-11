قاضٍ أميركي يمنع إدارة ترامب من ترحيل ناشط فلسطيني

وأمر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، جيسي فورمان، بوقف ترحيل خليل، وحدد جلسة استماع للنظر في قضيته غدًا الأربعاء.
وحث محامو خليل القاضي على إصدار أمر بعودة موكلهم إلى نيويورك، واتهموا الحكومة بالسعي لحرمان خليل من تلقي المشورة القانونية من خلال إرساله بعيدًا عن نيويورك.
واعتُقل خليل، الحاصل على إقامة قانونية في الولايات المتحدة، والذي أنهى دراساته العليا في جامعة كولومبيا في ديسمبر/كانون الأول، يوم السبت الماضي على يد أفراد من وزارة الأمن الداخلي، ونُقل إلى سجن اتحادي للمهاجرين في لويزيانا لانتظار إجراءات الترحيل.
وقالت وزارة الأمن الداخلي إنه تم احتجاز خليل نتيجة لأوامر الرئيس الأميركي دونالد ترامب التنفيذية التي تحظر معاداة السامية.
الجزيرة
-
أخبار متعلقة
-
السعودية تدين قطع الكهرباء عن قطاع غزة
-
مصرع 3 أشخاص فى تحطم مروحية أميركية
-
أستراليا .. 120 ألف منزل لا تزال في ظلام دامس بسبب الإعصار ألفريد
-
اعتقال رئيس الفلبين السابق بناءً على أمر من الجنائية الدولية
-
صفارات الإنذار وانفجارات في مختلف أنحاء أوكرانيا
-
ولي عهد السعودية يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع وزير الخارجية الأميركي
-
الرئاسة السورية: توقيع اتفاق باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة
-
قصف إسرائيلي يستهدف قاعدتين سابقتين للجيش السوري في درعا