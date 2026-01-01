قبرص تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي

الوكيل الإخباري- تتولى قبرص، بدءا من اليوم الخميس، رئاسة الاتحاد الأوروبي، وهو المنصب الذي يتناوب عليه جميع الدول الأعضاء الـ27 في التكتل كل 6 أشهر.



وبعد انتهاء فترة رئاسة الدنمارك، ستتولى الوفود القبرصية قيادة الاجتماعات الوزارية والتوسط في النزاعات بين دول الاتحاد الأوروبي، حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل.

