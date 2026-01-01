قبرص تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي

وبعد انتهاء فترة رئاسة الدنمارك، ستتولى الوفود القبرصية قيادة الاجتماعات الوزارية والتوسط في النزاعات بين دول الاتحاد الأوروبي، حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل.
ومن المتوقع أن تركز رئاسة قبرص على عدد من القضايا الرئيسية خلال النصف الأول من عام 2026، أبرزها الإصلاحات لتعزيز القدرة التنافسية للتكتل، واستمرار الدعم لأوكرانيا، واتخاذ خطوات إضافية لمواجهة الهجرة غير النظامية.
كما يُتوقع أن يمثل الاتفاق على الميزانية الأوروبية طويلة الأجل تحديًا، إلى جانب متابعة مشاريع تشريعية جارية. وستتم مناقشة المقترحات الجديدة التي قدمتها المفوضية الأوروبية بشأن عدم السعي نحو التخلص الكامل من محركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035، خلال فترة الرئاسة القبرصية.
-
أخبار متعلقة
-
مسؤول إسرائيلي: نرصد حدثا خطيرا في إيران
-
تركيا تشدد الإجراءات على التحويلات البنكية الكبيرة لتعقب التحركات النقدية
-
استمرار التظاهرات في إيران ومحاولة اقتحام مبنى حكومي
-
سوريا.. العاصفة الثلجية تُفاقم معاناة النازحين في مخيمات إدلب وحلب
-
مقتل 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين إثر انفجار وقع في منتجع للتزلج بسويسرا
-
زهران ممداني المعارض لترامب يتولى رسميا رئاسة بلدية نيويورك
-
بلغاريا تنضم إلى منطقة اليورو مع بداية العام الجديد
-
رئيس تايوان يتعهد بالدفاع عن سيادة بلاده بعد المناورات الصينية