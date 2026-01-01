الخميس 2026-01-01 02:01 م

قبرص تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي

الخميس، 01-01-2026 01:05 م

الوكيل الإخباري-   تتولى قبرص، بدءا من اليوم الخميس، رئاسة الاتحاد الأوروبي، وهو المنصب الذي يتناوب عليه جميع الدول الأعضاء الـ27 في التكتل كل 6 أشهر.

وبعد انتهاء فترة رئاسة الدنمارك، ستتولى الوفود القبرصية قيادة الاجتماعات الوزارية والتوسط في النزاعات بين دول الاتحاد الأوروبي، حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل. 

ومن المتوقع أن تركز رئاسة قبرص على عدد من القضايا الرئيسية خلال النصف الأول من عام 2026، أبرزها الإصلاحات لتعزيز القدرة التنافسية للتكتل، واستمرار الدعم لأوكرانيا، واتخاذ خطوات إضافية لمواجهة الهجرة غير النظامية.

كما يُتوقع أن يمثل الاتفاق على الميزانية الأوروبية طويلة الأجل تحديًا، إلى جانب متابعة مشاريع تشريعية جارية. وستتم مناقشة المقترحات الجديدة التي قدمتها المفوضية الأوروبية بشأن عدم السعي نحو التخلص الكامل من محركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035، خلال فترة الرئاسة القبرصية.

 
 


