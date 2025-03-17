 
الإثنين 2025-03-17 10:23 ص
 




            

        








    

        

        

            قتلى بـ"عواصف رهيبة" تجتاح الولايات المتحدة.. وترامب يعلّق
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                أسفرت العواصف عن مقتل 37 شخصا على الأقل

            
                

                    أسفرت العواصف عن مقتل 37 شخصا على الأقل
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الإثنين، 17-03-2025
    
    
        08:38 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري- أدّى الطقس العنيف والمدمّر، غير المعتاد في عدة ولايات أميركية، إلى حدوث أعاصير عنيفة وعواصف ترابية تُعمي الأبصار وحرائق غابات سريعة الانتشار، الأحد، مما أسفر عن مقتل 37 شخصًا على الأقل.اضافة اعلان


وقالت الهيئة الوطنية الأميركية للأرصاد الجوية إن مراقبة الأعاصير قد انتهت في الغالب، لكن لا يزال من المحتمل حدوث رياح خطيرة في كارولينا وشرق جورجيا وشمال فلوريدا حتى مساء الأحد.

وحذّر خبراء الأرصاد الجوية من الظروف الخطيرة التي تحوّلت إلى قاتلة، وحصلت العاصفة المتقلّبة، التي بدأت الجمعة، على تصنيف "عالي الخطورة" غير المعتاد من خبراء الأرصاد الجوية. ومع ذلك، قال الخبراء إنه ليس من غير المعتاد رؤية مثل هذه الأحوال الجوية المتطرفة في شهر مارس.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة به (تروث سوشال) إن إدارته مستعدّة لمساعدة المجتمعات المتضرّرة.

ونشر الأحد: "أرجوكم انضمّوا إليّ وإلى ميلانيا في الصلاة من أجل جميع المتضرّرين من هذه العواصف الرهيبة."

وقُتل 3 أشخاص على الأقل، من بينهم امرأة تبلغ من العمر 82 عامًا، في وسط ولاية ألاباما عندما اجتاحت عدة أعاصير الولاية.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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