 
الأربعاء 2025-02-26 09:48 ص
 

قتلى جراء تحطم طائرة تابعة للجيش السوداني في أم درمان

تحطم طائرة عسكرية سودانية أثناء إقلاعها من مطار وادي سيدنا بأم درمان
تحطم طائرة عسكرية سودانية أثناء إقلاعها من مطار وادي سيدنا بأم درمان
الأربعاء، 26-02-2025 08:34 ص
الوكيل الإخباري-    أعلن الجيش السوداني، مساء أمس الثلاثاء، تحطم طائرة عسكرية أثناء إقلاعها من مطار وادي سيدنا بأم درمان غربي العاصمة، مما أدى لمقتل وإصابة عسكريين ومدنيين.اضافة اعلان


وقال الجيش السوداني في بيان "تحطمت إحدى طائراتنا (دون ذكر نوعها) أثناء إقلاعها من مطار وادي سيدنا (عسكري) مساء اليوم "الثلاثاء" واحتسبنا عددا من الشهداء والمصابين عسكريين ومدنيين (دون ذكر عدد)".

وأوضح البيان أنه "جرى إسعاف المصابين بينما تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بموقع تحطم الطائرة بالإسكان الحارة 75 بمدينة أم درمان".

ولم يوضح الجيش أسباب الحادث أو عدد الضحايا على وجه الدقة.

وكان مصدر عسكري طلب عدم كشف اسمه، أفاد لوكالة الصحافة الفرنسية بـ"تحطم طائرة عسكرية أنتونوف في أم درمان واستشهاد طاقمها وعدد من الضباط كانوا على متنها"، مشيرا الى أن سبب الحادث هو "عطل فني".

من جانبها، قالت لجان مقاومة كرري بأم درمان (لجنة أهلية) في بيان مقتضب ‏إن "عددا من الجثث والإصابات وصلت إلى مستشفى النو التعليمي (حكومي) بأم درمان، إثر تحطم طائرة تتبع للقوات المسلحة".

وتداول ناشطون سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لطائرة محطمة والنيران مشتعلة فيها.

الجزيرة
 
gnews

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