قتلى وعالقون بانهيار صخري في منجم بإندونيسيا

وقع الحادث في منطقة سيريبون بمحافظة جاوة الغربية، ولا يزال رجال الطوارئ يجرون عملية بحث في الموقع.
وصرح رئيس شرطة سيريبون، بأن فريق الإنقاذ عثر على 12 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى، فيما أكدت الشرطة مصرع 9 أشخاص، وسط تقديرات تشير إلى احتمال وفاة نحو 20 شخصا.
وقررت الشركة المشغلة للمنجم إغلاقه بشكل دائم باعتباره لا يستوفي لمعايير السلامة.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
الأمم المتحدة تمهّد لتسريح آلاف الموظفين بسبب خفض الميزانية
-
عاجل ماسك يُعلن الخلاف مع إدارة ترامب: "لا أوافق على كل شيء"
-
ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي ومطلب سياسي عمان
-
شخصيات بريطانية مشهورة تدعو لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل
-
اليابان تبدأ برفع العقوبات عن سوريا
-
بري: مع اليونيفيل "ظالمة أو مظلومة"
-
داعش يتبنى أول هجوم ضد القوات السورية الجديدة منذ سقوط الأسد
-
محكمة أميركية تعيد فرض رسوم ترامب غداة تعليقها