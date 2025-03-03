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قتيلان و23 جريحا إثر حادث دهس في مدينة مانهايم في ألمانيا

قتيلان و23 جريح إثر حادث دهس في مدينة مانهايم في ألمانيا
قتيلان و23 جريح إثر حادث دهس في مدينة مانهايم في ألمانيا
الإثنين، 03-03-2025 05:10 م

الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام ألمانية بمقتل شخصين على الأقل وإصابة 23 آخرين حالة بعضهم خطرة، بعدما دهست سيارة حشدًا من الأشخاص في مدينة مانهايم الألمانية.

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ونقل عن شهود عيان، من بينهم مراسل وكالة الأنباء الألمانية، أنهم «رأوا جثة يتم نقلها على عجلات مغطاة بغطاء»، فيما لم تؤكد السلطات بعد سقوط أي ضحايا.

وأفادت صحيفة «مانهايمر مورجن» الألمانية، بأن سيارة دهست حشداً من الأشخاص في مدينة مانهايم غرب ألمانيا، وفقاً لشهود عيان.

 
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