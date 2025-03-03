قتيلان و23 جريحا إثر حادث دهس في مدينة مانهايم في ألمانيا

وأفادت صحيفة «مانهايمر مورجن» الألمانية، بأن سيارة دهست حشداً من الأشخاص في مدينة مانهايم غرب ألمانيا، وفقاً لشهود عيان.
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