قتيلان و23 جريحا إثر حادث دهس في مدينة مانهايم في ألمانيا

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام ألمانية بمقتل شخصين على الأقل وإصابة 23 آخرين حالة بعضهم خطرة، بعدما دهست سيارة حشدًا من الأشخاص في مدينة مانهايم الألمانية.

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