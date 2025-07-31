الخميس 2025-07-31 08:40 ص
 

قتيل وأكثر من 20 جريحا في قصف روسي على كييف

آثار قصف روسي على أوكرانيا
آثار قصف روسي على أوكرانيا
 
الخميس، 31-07-2025 07:19 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت السلطات الأوكرانية سقوط قتيل وأكثر من 20 جريحا في قصف روسي بالصواريخ والمسيّرات استهدف العاصمة كييف الخميس.اضافة اعلان


وقال وزير الداخلية إيغور كليمنكو في منشور على تطبيق تلغرام إنّ "العدو هاجم العاصمة الليلة الماضية بالصواريخ والطائرات المسيّرة. منطقتا سفياتوشينسكي وسولوميانسكي كانتا الأكثر تضرّرا. في المجمل، حتى الساعة السادسة والنصف صباحا في كييف، قُتل شخص واحد وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح".
 
 
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