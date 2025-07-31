قتيل وأكثر من 20 جريحا في قصف روسي على كييف

وقال وزير الداخلية إيغور كليمنكو في منشور على تطبيق تلغرام إنّ "العدو هاجم العاصمة الليلة الماضية بالصواريخ والطائرات المسيّرة. منطقتا سفياتوشينسكي وسولوميانسكي كانتا الأكثر تضرّرا. في المجمل، حتى الساعة السادسة والنصف صباحا في كييف، قُتل شخص واحد وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح".
-
أخبار متعلقة
-
إصابة 23 شخصا اثر سقوط لعبة ملاهي في السعودية - فيديو
-
إيران تطالب الولايات المتحدة بتعويضات قبل الدخول في محادثات نووية
-
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول أوكرانيا اليوم
-
الدفاع الروسية: اعتراض 13 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي روستوف وبيلغورود
-
كندا: سنعترف بدولة فلسطين بعد توفر هذه الشروط .. تفاصيل
-
اليمن تعلن تنفيذ ثلاث عمليات بطائرات مسيّرة نحو إسرائيل
-
ترامب يدعو إلى نشر وثائق مزاعم "التدخل الروسي"
-
السودان.. نزوح واسع ومئات القتلى جراء تصاعد العنف في كردفان