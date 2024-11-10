قتيل وإصابات بهجوم مسيرات أوكرانية غربي روسيا

الوكيل الإخباري- أعلن فياتشيسلاف غلادكوف حاكم مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بهجوم مسيرات أوكرانية على منطقة فالويسكي بالمقاطعة.



وكتب عبر "تلغرام": "قتل شخص وأصيب 7 آخرون 2 منهم في حالة خطرة جراء قصف وهجمات بالمسيرات الأوكرانية".

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 23 مسيرة أوكرانية منها 17 في مقاطعة بريانسك، و3 بمقاطعة روستوف، و2 في مقاطعة بيلغورود، وواحدة في مقاطعة كورسك.