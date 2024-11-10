قتيل وإصابات بهجوم مسيرات أوكرانية غربي روسيا

وكتب عبر "تلغرام": "قتل شخص وأصيب 7 آخرون 2 منهم في حالة خطرة جراء قصف وهجمات بالمسيرات الأوكرانية".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 23 مسيرة أوكرانية منها 17 في مقاطعة بريانسك، و3 بمقاطعة روستوف، و2 في مقاطعة بيلغورود، وواحدة في مقاطعة كورسك.
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