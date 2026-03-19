قتيل ومصابون بهجوم صاروخي إيراني جديد على إسرائيل

الوكيل الإخباري- قتل شخص وأصيب آخرون، الخميس، إثر سقوط شظايا ورؤوس متفجرة في تل أبيب، بعد إعلان إيران استهداف إسرائيل بموجة صاروخية جديدة.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقتل شخص وإصابة 3 بجروح طفيفة إثر سقوط شظايا ورؤوس متفجرة في بلدة جلجولية وسط إسرائيل.