قتيل و 26 مصابا بحادث مروري كبير في اليابان

وقالت شرطة الطرق السريعة في محافظة غونما اليوم السبت إن التصادم المتسلسل على طريق "كان-إيتسو" السريع بدأ باصطدام بين شاحنتين في بلدة ميناكامي، على بعد حوالي 160 كيلومترا شمال غرب طوكيو.
وحسب الشرطة، فإن امرأة تبلغ من العمر 77 عاما من طوكيو توفيت، فيما وردت تقارير عن وجود 5 حالات خطيرة بين الجرحى الـ 26.
وأدى اصطدام الشاحنتين إلى إغلاق أجزاء من الطريق السريع، ولم تتمكن السيارات القادمة من خلفهما من استخدام المكابح على السطح الثلجي. وقالت الشرطة إن هذا التصادم المتسلسل ضم أكثر من 50 مركبة.
واندلع حريق عند الطرف البعيد من موقع الحادث، وانتشر إلى أكثر من عشر مركبات، احترق بعضها بالكامل. وقالت الشرطة إن أحدا لم يصب بأذى جراء الحريق الذي تم إخماده بعد حوالي سبع ساعات.
وظلت أجزاء من الطريق السريع مغلقة لإجراء تحقيقات الشرطة وإزالة الحطام.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
البركان الأنشط في أوروبا يظهر علامات تستدعي رفع مستوى التأهب
-
عودة الاشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" في حلب ومحيطها
-
البيت الأبيض: ترامب سيلتقي بزيلينسكي الأحد
-
الحكومة اليمنية تطلب تدخل تحالف دعم الشرعية عسكريا لحماية حضرموت
-
إلغاء أكثر من ألف رحلة طيران في الولايات المتحدة بسبب عاصفة ثلجية
-
فرنسا: إصابة ثلاث نساء بجروح بعمليات طعن في مترو باريس
-
روسيا: انخفاض معدل التضخم إلى 6%
-
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على مواصلة الحوار