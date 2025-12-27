السبت 2025-12-27 10:22 ص

قتيل و 26 مصابا بحادث مروري كبير في اليابان

السبت، 27-12-2025 09:04 ص
الوكيل الإخباري-   أسفر حادث تصادم هائل وسط طقس ثلجي عن مقتل شخص واحد وإصابة 26 آخرين على طريق سريع في اليابان في وقت متأخر من يوم الجمعة، مع بدء البلاد موسم عطلات نهاية العام.اضافة اعلان


وقالت شرطة الطرق السريعة في محافظة غونما اليوم السبت إن التصادم المتسلسل على طريق "كان-إيتسو" السريع بدأ باصطدام بين شاحنتين في بلدة ميناكامي، على بعد حوالي 160 كيلومترا شمال غرب طوكيو.

وحسب الشرطة، فإن امرأة تبلغ من العمر 77 عاما من طوكيو توفيت، فيما وردت تقارير عن وجود 5 حالات خطيرة بين الجرحى الـ 26.

وأدى اصطدام الشاحنتين إلى إغلاق أجزاء من الطريق السريع، ولم تتمكن السيارات القادمة من خلفهما من استخدام المكابح على السطح الثلجي. وقالت الشرطة إن هذا التصادم المتسلسل ضم أكثر من 50 مركبة.

واندلع حريق عند الطرف البعيد من موقع الحادث، وانتشر إلى أكثر من عشر مركبات، احترق بعضها بالكامل. وقالت الشرطة إن أحدا لم يصب بأذى جراء الحريق الذي تم إخماده بعد حوالي سبع ساعات.

وظلت أجزاء من الطريق السريع مغلقة لإجراء تحقيقات الشرطة وإزالة الحطام.

