قتيل و 36 مصاباً إثر حريق وانفجارين في نيويورك

وأوضح المسؤولون أن الضحية مدني كان داخل المبنى وقت وقوع الانفجار، فيما أُصيب عدد كبير من عناصر الإطفاء خلال عمليات الاستجابة والإنقاذ.
وأشار مسؤولو الدفاع المدني إلى أن أحد رجال الإطفاء ومسؤولاً ميدانياً كانا داخل المبنى لحظة الانفجار الثاني، ما أدى إلى تعرضهما لإصابات خطيرة نتيجة قوة الانفجار.
وأكد رئيس قسم الإطفاء أن فرق الطوارئ وصلت إلى الموقع بعد دقائق من اندلاع الحريق، إلا أن انفجاراً وقع عقب وصولهم مباشرة، متسبباً في إصابات بين رجال الإطفاء ومدنيين كانوا في محيط الحادث.
وأضاف أن خمسة من رجال الإطفاء والمسعفين كانوا يجرون عمليات بحث عن عمال محاصرين داخل المبنى وفوقه وبالقرب منه، قبل أن يهز الانفجار الثاني الموقع، ما أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات.
ولا تزال السلطات الأميركية تواصل التحقيق في ملابسات الحريق والانفجارين، بالتزامن مع استمرار فرق الإنقاذ في تأمين الموقع وحصر الأضرار الناجمة عن الحادث.
