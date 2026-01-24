قتيل و15 جريحا بضربات روسية على أوكرانيا

وكانت البلاد في حالة تأهب قصوى إذ حذرت السلطات العسكرية في كييف من طائرات مسيّرة وصواريخ بالستية.
وقال رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو على تطبيق تلغرام "كييف تتعرض لهجوم عدائي مكثّف. لا تغادروا الملاجئ!"، مضيفا أن العديد من المباني غير السكنية استُهدفت.
وكتب في منشور لاحق "حاليا، تأكد مقتل شخص واحد وإصابة أربعة آخرين"، مضيفا أن ثلاثة من المصابين نُقلوا إلى المستشفى.
وأفاد بأن حرائق اندلعت في مبانٍ عدة تضررت من جراء حطام الطائرات المسيّرة، في ظل انقطاع خدمات التدفئة والمياه في بعض مناطق العاصمة.
وفي خاركيف ثاني مدن أوكرانيا، أعلن رئيس البلدية إيغور تيريخوف أن الهجوم شنّته طائرات مسيّرة من طراز "شاهد" إيرانية الصنع، وأسفر عن أضرار في عدد من المباني السكنية قرب الحدود الروسية.
