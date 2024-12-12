 
الخميس 2024-12-12 01:16 م
 

قديروف يعلن عن هجوم أوكراني جديد على الشيشان

رئيس الشيشان رمضان قديروف
رئيس الشيشان رمضان قديروف
الخميس، 12-12-2024 09:56 ص
الوكيل الإخباري-أعلن رئيس الشيشان رمضان قديروف، أن طائرة مسيّرة أوكرانية استهدفت سطح منشأة تابعة للشرطة في غروزني، في وقت مبكر من الخميس، وهي الحادثة الثانية من نوعها في أسبوع.اضافة اعلان


وكتب قديروف على تطبيق "تلغرام" عن الحادث الذي وقع في العاصمة: "انفجرت المسيّرة في الهواء وألحقت أضرارا بالسقف وهشمت نوافذ، وأشعلت الشظايا المتساقطة حريقا صغيرا لكن تم إخماده سريعا".

وأصيب 4 أفراد من وحدة تحرس المنشأة بجروح طفيفة، من جراء الهجوم.

سكاي نيوز
 
gnews

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