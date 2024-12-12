قديروف يعلن عن هجوم أوكراني جديد على الشيشان

وكتب قديروف على تطبيق "تلغرام" عن الحادث الذي وقع في العاصمة: "انفجرت المسيّرة في الهواء وألحقت أضرارا بالسقف وهشمت نوافذ، وأشعلت الشظايا المتساقطة حريقا صغيرا لكن تم إخماده سريعا".
وأصيب 4 أفراد من وحدة تحرس المنشأة بجروح طفيفة، من جراء الهجوم.
سكاي نيوز
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