قذائف مجهولة المصدر تسقط في محيط مطار المزة بدمشق

وكانت وسائل إعلام سورية قد أفادت بسماع أصوات انفجارات في منطقة المزة بدمشق يجري التحقق من طبيعتها.
ونقلت وكالة سانا عن مصدر عسكري قوله: "استهداف محيط مطار المزة العسكري بدمشق بثلاث قذائف مجهولة المصدر دون وقوع إصابات أو أضرار مادية".
وأضاف المصدر: "الجهات المختصة انتشرت في محيط مطار المزة العسكري وبدأت التحقيقات لتحديد مصدر القذائف".
وفي منتصف الشهر الفائت، تعرضت ذات المنطقة لضربات قالت السلطات السورية حينها إنه "اعتداء غادر تمثل بسقوط صاروخين من نوع 'كاتيوشا' أطلقا من أطراف المدينة باتجاه الأحياء السكنية في منطقة المزة ومحيطها، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية بالمكان".
وأشارت السلطات حينها إلى أنها حددت موقع إطلاق الصواريخ على حي المزة بدمشق، متوعدة بملاحقة المسؤولين واتخاذ إجراءات رادعة بحق كل من يعبث بأمن العاصمة والسوريين.
كما لم يتضح حتى اللحظة فيما إذا كانت إسرائيل هي من نفذت الضربات.
سكاي نيوز
