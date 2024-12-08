قرار بحظر التجول في دمشق خلال هذه الفترة

وصباح اليوم الأحد بثت المعارضة السورية المسلحة أول بيان لها على التلفزيون السوري الرسمي، مؤكدة إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد.
وأطلت مجموعة من 9 أشخاص عبر شاشة التلفزيون الرسمي من داخل استوديو الأخبار.
وتلا أحدهم بيانا نسبه إلى "غرفة عمليات فتح دمشق"، أعلن فيه "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد.
وأعلن كذلك إطلاق سراح جميع المعتقلين في السجون ووصفتم بالمظلومين.
وأهاب متحدث المعارضة المسلحة بالمسلحين والأهالي بعدم الاقتراب من المؤسسات العامة للدولة، والمحافظة عليها.
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