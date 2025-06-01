قرار مفاجئ.. ترامب يسحب ترشيح الملياردير إيزاكمان لقيادة "ناسا"

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب ترشيح الملياردير جاريد إيزاكمان، الحليف المقرب من إيلون ماسك، لمنصب رئيس وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".



وكتب ترامب اليوم الأحد في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أنا أسحب ترشيح جاريد إيزاكمان لمنصب رئيس ناسا. وسأعلن قريبا عن مرشح جديد... سيجعل أمريكا الأولى في الفضاء".



وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت نقلا عن مصادر أن ترامب ينوي سحب ترشيح إيزاكمان بسبب تبرعاته السابقة لشخصيات ديمقراطية بارزة.

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يذكر أن ترامب قد رشح إيزاكمان للمنصب في 4 ديسمبر 2024، وفي نهاية أبريل الماضي أوصت لجنة التجارة والعلوم والنقل في مجلس الشيوخ بالموافقة على تعيينه.