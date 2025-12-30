قرقاش: موقف الإمارات بشأن اليمن يقدّم الاستقرار على التصعيد

الوكيل الإخباري- علق المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش، الثلاثاء، على بيان دولة الإمارات حول الأحداث الجارية في اليمن.



وقال قرقاش في تدوينة على حسابه في منصة "إكس": كما تعودنا من الإمارات موقف يضع الحكمة فوق الانفعال، ويقدم الاستقرار على ضجيج التصعيد".

وتابع قائلا: "حفظ الله الإمارات، ووقى منطقتنا الفتن، وأدام عليها الأمن والعقل والقيادة الحكيمة".



وأرفق المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات تدوينته ببيان وزارة الخارجية الإماراتية.

