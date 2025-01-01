قسد تعلن إسقاط مسيرة "بيرقدار" تركية بريف حلب

وتشهد مناطق ريف حلب الشرقي تصعيدا عسكريا بشكل مستمر، تزامنا مع اندلاع اشتباكات دامية بين فصائل الجيش الوطني السوري المدعومة من تركيا وقوات قسد.
واندلعت، فجر أمس الثلاثاء، اشتباكات عنيفة على محور أبو قلقل بريف حلب الشرقي، إثر عملية تسلل نفذتها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إلى مواقع الفصائل الموالية لتركيا، حيث تمكنت من السيطرة مؤقتًا على قرية شاش البوبنا.
وفي أعقاب ذلك، شنت القواعد التركية قصفًا مدفعيا مكثفا استهدف مواقع في قرية بير حسو ومنطقة المجبل قرب جسر قرقوزاق، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة وأثار حالة من الذعر بين السكان .
سكاي نيوز
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