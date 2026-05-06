قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

الوكيل الإخباري- استهدفت غارة إسرائيلية مساء الأربعاء الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الأولى منذ دخول وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ بين حزب الله وإسرائيل في 17 نيسان، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.





وقالت الوكالة في بيان مقتضب "أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، مستهدفا الغبيري"، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "استهداف قائد كبير في الحزب اللبناني."





