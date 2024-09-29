قصف إسرائيلي عنيف على ضاحية بيروت الجنوبية ومدن بجنوبي وشرقي لبنان

الوكيل الإخباري-شن الجيش الإسرائيلي، فجر الأحد، غارات جوية عنيفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت ومدينة صور ومناطق في جنوبي وشرقي البلاد.



وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مجدداً في وقت مبكر من فجر الأحد، عدة أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أدى إلى اندلاع النيران بالمواقع المستهدفة.



وفي مناطق جنوبي لبنان، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مركزا للدفاع المدني يتبع لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية في بلدة طيردبا، ما أدى إلى سقوط 4 شهداء وعدد من الجرحى.



كما استهدف الجيش الإسرائيلي بسلسلة غارات عنيفة ومكثفة مدينة صور وبلدتي كفر شوبا وكفر كلا (جنوب) ومدينة الهرمل ومحيطها (شرق).



وكالات

اضافة اعلان