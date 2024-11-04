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قصف إسرائيلي يستهدف جنوب دمشق

علم سوريا
سوريا
الإثنين، 04-11-2024 07:39 م

الوكيل الإخباري-   استهدف قصف إسرائيلي مساء الاثنين، محيط منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، وفق ما أورد الإعلام الرسمي السوري.

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وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" في "معلومات أولية عن عدوان إسرائيلي استهدف محيط السيدة زينب" في ضاحية دمشق الجنوبية.

 
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