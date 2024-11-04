قصف إسرائيلي يستهدف جنوب دمشق

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" في "معلومات أولية عن عدوان إسرائيلي استهدف محيط السيدة زينب" في ضاحية دمشق الجنوبية.
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