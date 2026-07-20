قصف على مدينة بوشهر الإيرانية التي تضم محطة نووية مدنية

11:02 ص

الوكيل الإخباري- شنت الولايات المتحدة، الاثنين، ضربات جديدة استهدفت مواقع عدة في مدينة بوشهر الإيرانية المطلة على الخليج، والتي تضم المحطة النووية المدنية الوحيدة في البلاد، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية رسمية. اضافة اعلان





ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن محافظ بوشهر محمد مظفري قوله إن "مقذوفات أميركية استهدفت مواقع عدة في المدينة".



من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أنها أنهت الليلة التاسعة على التوالي من الضربات ضد إيران، موضحة أن الهجمات استهدفت مراكز قيادة عسكرية، وأنظمة دفاع جوي، ومواقع مراقبة ساحلية، وقدرات بحرية، ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى شبكات اتصالات، بهدف تقليص قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين في مضيق هرمز.



وأكدت القيادة المركزية أن قواتها لا تزال في أعلى درجات الجاهزية، محمّلة إيران مسؤولية استمرار التصعيد.



ويأتي ذلك في ظل تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران، بعد إعادة الولايات المتحدة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز، في وقت حذرت فيه إيران من أن هذه الخطوة تقوض مذكرة التفاهم بين الجانبين.





