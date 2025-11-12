الأربعاء 2025-11-12 11:41 م
 

قصف مدفعي إسرائيلي ليلا على بلدات لبنانية جنوبية
الأربعاء، 12-11-2025 10:32 م
الوكيل الإخباري-  أفاد مصدر امني لبناني"أن عددا من البلدات اللبنانية الجنوبية تتعرض، منذ مساء اليوم الأربعاء، لقصف مدفعي إسرائيلي استهدف عددا من المنازل.اضافة اعلان


وقال المصدر إن القصف الإسرائيلي المكثف استهدف بشكل خاص منازل مدينة ميس الجبل وسمع دوي انفجارات عنيفة تردّدت أصداؤها في المنطقة الحدودية اللبنانية، كما أطلقت قذائف عدة عند أطراف بلدة حولا الغربية.

وأضاف" كذلك سُجل تحرّك لآليات إسرائيليّة من موقع بياض بليدا، وذلك بعد إطلاق قذيفة سقطت بين ميس الجبل وبلدة محيبيب في القطاع الشرقي، وألقى الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة فوق وادي هونين".
 
 
