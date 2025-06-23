قطر تدين بشدة الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية

08:27 م

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الوكيل الإخباري- أدانت وزارة الخارجية القطرية بشدة الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني، وقالت إن الهجوم انتهاك صارخ لسيادة قطر ومجالها الجوي وللقانون الدولي. اضافة اعلان





وأضافت قطر إنها تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم الاعتداء السافر وما يتوافق والقانون الدولي.