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قطر ترحب بإعلان حماس موافقتها على إطلاق سراح أسير أميركي

علم قطر
علم قطر
 
الإثنين، 12-05-2025 12:00 ص

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الخارجية القطرية ان قطر ومصر ترحبان بإعلان حركة حماس موافقتها على إطلاق سراح اسير أميركي كان محتجزا لديها.

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وبينت ان قطر ومصر تعتبِران خطوة حماس بادرة حسن نية وخطوة مشجعة لعودة الأطراف لمفاوضات وقف إطلاق النار.


وأضافت ان قطر ومصر تؤكدان على استمرار جهودهما في ملف الوساطة بالتنسيق مع واشنطن للتهيئة لتهدئة شاملة.

 
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