قطر ترحب بإعلان حماس موافقتها على إطلاق سراح أسير أميركي

وبينت ان قطر ومصر تعتبِران خطوة حماس بادرة حسن نية وخطوة مشجعة لعودة الأطراف لمفاوضات وقف إطلاق النار.
وأضافت ان قطر ومصر تؤكدان على استمرار جهودهما في ملف الوساطة بالتنسيق مع واشنطن للتهيئة لتهدئة شاملة.
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