قطر ترحب بإعلان حماس موافقتها على إطلاق سراح أسير أميركي

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية القطرية ان قطر ومصر ترحبان بإعلان حركة حماس موافقتها على إطلاق سراح اسير أميركي كان محتجزا لديها.

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وبينت ان قطر ومصر تعتبِران خطوة حماس بادرة حسن نية وخطوة مشجعة لعودة الأطراف لمفاوضات وقف إطلاق النار.