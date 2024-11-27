قطر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

وعبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الأربعاء، عن تطلع دولة قطر إلى التزام جميع الأطراف بالاتفاق، ووقف العمليات العسكرية فورا، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وأن يمهد هذا الاتفاق إلى توافق أشمل يحقق السلام الدائم والاستقرار التام في المنطقة.
وجدد البيان موقف قطر الثابت تجاه لبنان، ووحدتها وسلامة أراضيها، ووقوفها باستمرار إلى جانب شعبه.
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