 
الأربعاء 2024-11-27 10:46 م
 

قطر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

قطر
قطر
الأربعاء، 27-11-2024 09:15 م

الوكيل الإخباري-   رحبت قطر باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وأعربت عن أملها في أن يفضي إلى اتفاق مماثل لوقف الحرب المستمرة على قطاع غزة، والاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

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وعبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الأربعاء، عن تطلع دولة قطر إلى التزام جميع الأطراف بالاتفاق، ووقف العمليات العسكرية فورا، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وأن يمهد هذا الاتفاق إلى توافق أشمل يحقق السلام الدائم والاستقرار التام في المنطقة.


وجدد البيان موقف قطر الثابت تجاه لبنان، ووحدتها وسلامة أراضيها، ووقوفها باستمرار إلى جانب شعبه.

 
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