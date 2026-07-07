قطر تستدعي نائب السفير الإيراني وتسلّمه مذكرة احتجاج على استهداف الناقلة "الركيات"

10:36 م

الوكيل الإخباري- سلّمت دولة قطر، الثلاثاء، مذكرة احتجاج إلى إيران، وذلك خلال استدعاء نائب السفير الإيراني لدى الدوحة، محسن قانعي، إلى مقر وزارة الخارجية القطرية، على خلفية استهداف الناقلة القطرية "الركيات" أثناء عبورها قرب مضيق هرمز. اضافة اعلان





وسلّم مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، إبراهيم بن يوسف فخرو، المذكرة إلى نائب السفير الإيراني، متضمنة إدانة قطر واستنكارها الشديدين للاعتداء، واعتباره انتهاكا خطيرا لسلامة الملاحة الدولية، وتهديدًا مباشرًا لأمن إمدادات الطاقة العالمية، وخرقا واضحا وصريحا لقواعد القانون الدولي.



وأكدت المذكرة رفض دولة قطر القاطع لهذا الاعتداء، وما يمثله من مساس بأمن الملاحة الدولية واستقرار المنطقة.



وطالبت الدوحة إيران بالوقف الفوري لأي ممارسات تمس أمن المنطقة، والكف عن تعريض أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية للخطر، كما دعتها إلى تقديم توضيحات عاجلة بشأن استهداف الناقلة، واتخاذ إجراءات فورية تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث، والالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي ذات الصلة.



وشددت قطر في مذكرتها، على احتفاظها بكامل حقوقها في اتخاذ ما تراه مناسبًا، وفقا لأحكام القانون الدولي، لحماية مصالحها ومقدراتها.







