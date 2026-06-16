قطر تعرب عن "تفاؤل حذر" بأن يؤدي الاتفاق الأميركي الإيراني إلى تعزيز الأمن الإقليمي

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، للصحفيين خلال إحاطة صحفية أسبوعية في الدوحة "نحن متفائلون بحذر بأن توقيع مذكرة التفاهم سيقود إلى المرحلة التالية من الأمن الإقليمي من خلال المحادثات التي ستتم بشأن البرنامج النووي وقضايا أخرى".
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