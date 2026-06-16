قطر تعرب عن "تفاؤل حذر" بأن يؤدي الاتفاق الأميركي الإيراني إلى تعزيز الأمن الإقليمي

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الوكيل الإخباري- أعربت قطر، التي تؤدي دورا رئيسا في التفاوض على الاتفاق الرامي إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، عن "تفاؤل حذر" بأن يؤدي الاتفاق إلى تعزيز الأمن في الشرق الأوسط. اضافة اعلان





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، للصحفيين خلال إحاطة صحفية أسبوعية في الدوحة "نحن متفائلون بحذر بأن توقيع مذكرة التفاهم سيقود إلى المرحلة التالية من الأمن الإقليمي من خلال المحادثات التي ستتم بشأن البرنامج النووي وقضايا أخرى".





