قطر تعيد فتح سفارتها في سوريا

09:16 م

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان الأحد إن "وفدا دبلوماسيا قطريا وصل دمشق لإكمال الإجراءات اللازمة لافتتاح سفارة دولة قطر في الجمهورية العربية السورية الشقيقة". اضافة اعلان





وأضافت وزارة الخارجيةالقطرية بأن الوفد القطري جدد خلال لقاءاته مع الحكومة الانتقالية في سوريا التزام دولة قطر الكامل بدعم الشعب السوري