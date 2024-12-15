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قطر تعيد فتح سفارتها في سوريا

دمشق
دمشق
الأحد، 15-12-2024 09:16 م
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان الأحد إن "وفدا دبلوماسيا قطريا وصل دمشق لإكمال الإجراءات اللازمة لافتتاح سفارة دولة قطر في الجمهورية العربية السورية الشقيقة".اضافة اعلان


وأضافت وزارة الخارجيةالقطرية بأن الوفد القطري جدد خلال لقاءاته مع الحكومة الانتقالية في سوريا التزام دولة قطر الكامل بدعم الشعب السوري
 
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