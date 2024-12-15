قطر تعيد فتح سفارتها في سوريا

وأضافت وزارة الخارجيةالقطرية بأن الوفد القطري جدد خلال لقاءاته مع الحكومة الانتقالية في سوريا التزام دولة قطر الكامل بدعم الشعب السوري
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