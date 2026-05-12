الثلاثاء 2026-05-12 02:47 م

قطر: على إيران عدم استخدام مضيق هرمز "لابتزاز" دول الخليج

الوكيل الإخباري-  قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الثلاثاء، إن على إيران عدم استخدام مضيق هرمز كوسيلة "لابتزاز" دول الخليج.


وأكد وزير الخارجية القطري، في مؤتمر صحافي مع نظيره التركي في الدوحة، أن "على إيران ألا تستخدم مضيق هرمز للضغط على دول الخليج أو ابتزازها".

وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر مشترك مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

ومن جانبه، قال فيدان: "مضيق هرمز يجب ألا يستخدم سلاحا، وهذا أمر مهم لاستقرار المنطقة ومهم لاستقرار العالم واقتصاد العالم".

وأضاف فيدان بأن تركيا على اتصال وثيق مع قطر ودول خليجية أخرى، بما فيها السعودية والإمارات والكويت، "لا سيما فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية"، مؤكدا دعم بلاده لموقف باكستان.

وأشار وزير الخارجية القطري إلى أن زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة سعت إلى دعم جهود الوساطة الباكستانية في الحرب في الشرق الأوسط للتوصل إلى حل في "أسرع وقت".

وقال: "كانت لي زيارة قبل يومين إلى الولايات المتحدة ركزت بشكل رئيسي على دعم الجهود الباكستانية وأن يكون هناك تجاوب بشكل إيجابي مع هذه الجهود الدبلوماسية للوصول لحل في أسرع وقت ممكن. وأيضا للشرح للجانب الأميركي الأثر الذي أحدثته الحرب للأسف للمنطقة وأن إطالتها لن تكون في صالح أحد في المنطقة والعالم".
 
 


