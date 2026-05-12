قطر: على إيران عدم استخدام مضيق هرمز "لابتزاز" دول الخليج

وأكد وزير الخارجية القطري، في مؤتمر صحافي مع نظيره التركي في الدوحة، أن "على إيران ألا تستخدم مضيق هرمز للضغط على دول الخليج أو ابتزازها".
وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر مشترك مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.
ومن جانبه، قال فيدان: "مضيق هرمز يجب ألا يستخدم سلاحا، وهذا أمر مهم لاستقرار المنطقة ومهم لاستقرار العالم واقتصاد العالم".
وأضاف فيدان بأن تركيا على اتصال وثيق مع قطر ودول خليجية أخرى، بما فيها السعودية والإمارات والكويت، "لا سيما فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية"، مؤكدا دعم بلاده لموقف باكستان.
وأشار وزير الخارجية القطري إلى أن زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة سعت إلى دعم جهود الوساطة الباكستانية في الحرب في الشرق الأوسط للتوصل إلى حل في "أسرع وقت".
وقال: "كانت لي زيارة قبل يومين إلى الولايات المتحدة ركزت بشكل رئيسي على دعم الجهود الباكستانية وأن يكون هناك تجاوب بشكل إيجابي مع هذه الجهود الدبلوماسية للوصول لحل في أسرع وقت ممكن. وأيضا للشرح للجانب الأميركي الأثر الذي أحدثته الحرب للأسف للمنطقة وأن إطالتها لن تكون في صالح أحد في المنطقة والعالم".
-
أخبار متعلقة
-
الكويت: اشتباك مع متسللين من الحرس الثوري الإيراني
-
بحرية الحرس الثوري الإيراني تعلن توسيع نطاق مضيق هرمز
-
سويسرا تسجل رقما قياسيا في عدد السجناء
-
إيران تعلن إعدام عضو في "أنصار الفرقان"
-
الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الإنساني في لبنان
-
الحرس الثوري: نراقب المنطقة عن كثب ولن نسمح بأي تعد على مياهنا
-
دولة عربية تكشف حقيقة تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا على أراضيها
-
إصابات ووفيات في صفوف حرس الحدود الأكراني بفيروس هانتا