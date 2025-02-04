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قطر: نأمل أن يطلب ترامب من نتنياهو الوفاء بتعهداته

قطر
قطر
الثلاثاء، 04-02-2025 12:23 ص

الوكيل الإخباري-  قال المتحدث باسم الخارجية القطرية "كان يفترض وصول وفد إسرائيلي للدوحة الاثنين لمفاوضات المرحلة 2".

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وأضاف "نأمل أن يطلب ترامب من نتنياهو الوفاء بتعهداته وإرسال وفده التفاوضي إلى الدوحة".


وبين "ما أفهمه أن نتنياهو يريد لقاء ترامب أولا وإجراء مناقشات قبل إرسال وفد التفاوض".


وأشار "نعتمد على الرئيس ترامب وإدارته لإرسال رسالة واضحة بدعم التفاوض والمرحلة الثانية".

 
gnews

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