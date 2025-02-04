قطر: نأمل أن يطلب ترامب من نتنياهو الوفاء بتعهداته

وأضاف "نأمل أن يطلب ترامب من نتنياهو الوفاء بتعهداته وإرسال وفده التفاوضي إلى الدوحة".
وبين "ما أفهمه أن نتنياهو يريد لقاء ترامب أولا وإجراء مناقشات قبل إرسال وفد التفاوض".
وأشار "نعتمد على الرئيس ترامب وإدارته لإرسال رسالة واضحة بدعم التفاوض والمرحلة الثانية".
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