قطر: نأمل أن يطلب ترامب من نتنياهو الوفاء بتعهداته

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الخارجية القطرية "كان يفترض وصول وفد إسرائيلي للدوحة الاثنين لمفاوضات المرحلة 2".

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وأضاف "نأمل أن يطلب ترامب من نتنياهو الوفاء بتعهداته وإرسال وفده التفاوضي إلى الدوحة".



وبين "ما أفهمه أن نتنياهو يريد لقاء ترامب أولا وإجراء مناقشات قبل إرسال وفد التفاوض".