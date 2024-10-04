قطع الطريق الواصل بين لبنان وسوريا

وقال مصدر أمني لبناني، إن الغارات الإسرائيلية استهدفت أيضا معبر المصنع بين لبنان وسوريا، حيث قطعت الطريق بالاتجاهين، وقد اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.
وبحسب المصدر، سجلت غارات فجر اليوم على بلدات سحمر ويحمر ومشغرة في البقاع الغربي، وبلدتي جنتا وطاريا في البقاع الأوسط، دون الإفادة عن وقوع خسائر.
بدورها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن الحصيلة النهائية للعدوان الإسرائيلي على مختلف المناطق يوم أمس، بلغت 95 شهيدا و151 جريحا.
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