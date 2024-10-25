قلق أممي إزاء استهداف اسرائيل 3 صحفيين في لبنان

ووقعت الغارة في حاصبيا بالنبطية، خارج منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وكان المبنى يضم العديد من الصحفيين والإعلاميين الآخرين.
وأعرب فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، عن قلقه قائلاً: "عندما يتم استهداف الصحفيين، المحميين بموجب القانون الإنساني الدولي، فإن حقوقنا الأساسية في حرية المعلومات والتعبير تكون كذلك".
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