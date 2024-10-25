قلق أممي إزاء استهداف اسرائيل 3 صحفيين في لبنان

الوكيل الإخباري- أعربت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن قلقها إزاء الغارة الإسرائيلية التي أصابت مبنى سكنيًا في جنوب لبنان، وأسفرت عن استشهاد ثلاثة صحفيين وإصابة ثلاثة آخرين.

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ووقعت الغارة في حاصبيا بالنبطية، خارج منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وكان المبنى يضم العديد من الصحفيين والإعلاميين الآخرين.