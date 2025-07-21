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قلق أممي بالغ إزاء التصعيد الإسرائيلي على اليمن

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أرشيفية
 
الإثنين، 21-07-2025 10:31 م

الوكيل الإخباري- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، عن قلق بالغ إزاء تجدد الغارات الجوية الإسرائيلية على ميناء الحديدة، بينما كانت البعثة الأممية هناك تقوم بدوريات في مواقع في الجزء الشمالي من الميناء.

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وبحسب الناطق الإعلامي باسم الأمم المتحدة، دعا غوتيريش جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لكافة الهجمات، مشددًا على أن القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، يُلزم جميع الأطراف بضرورة احترامه وتطبيقه في جميع الأوقات، مع الالتزام بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.


وقال إنه ما يزال يشعر بقلق بالغ إزاء خطر المزيد من التصعيد في المنطقة، مجددا دعوته لجميع الأطراف المعنية لوقف جميع الأعمال العسكرية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

 

وكالات

 
 
gnews

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