قلق إسرائيلي من وقوع "أسلحة كيماوية" بيد ميليشيات في سوريا

وتشير الصحيفة إلى أن القلق الرئيسي يتمثل في احتمال وصول المتمردين أو الميليشيات المدعومة من إيران إلى أسلحة في سوريا تشكل تهديدًا كبيرًا لإسرائيل، مثل الصواريخ أو الأسلحة "الكيماوية".
وفي حال وقعت مثل هذه الأسلحة في أيدي المتمردين أو الميليشيات الإيرانية، فإن إسرائيل ستضطر إلى التحرك بطريقة "قد تؤثر على سوريا والشرق الأوسط بأكمله"، بحسب "هآرتس".
ويضيف التقرير أن إسرائيل نقلت مؤخرًا رسائل إلى الرئيس السوري بشار الأسد، عبر روسيا، تطالبه فيها بـ"الحفاظ على سيادته وعدم السماح لإيران بالعمل على أراضيه".
وأشار إلى أن وقوع مثل هذه الأسلحة في أيدي الفصائل المسلحة أو الميليشيات الإيرانية قد يدفع إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات عسكرية "قد تؤثر على سوريا والمنطقة بأسرها".
وأمس، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد دانيال هجاري، إن إسرائيل تتابع عن كثب التطورات في سوريا، مشددًا على ضرورة "ضمان عدم تعرضنا للتهديد".
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
سفير فرنسا لدى سويسرا يضغط على برن لإرسال أسلحتها إلى أوكرانيا
-
أوكرانيا تؤكد رفضها أي بديل للعضوية في "الناتو"
-
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق مطار دمشق الدولي
-
السويد: انقطاع كابل الإنترنت يمكن أن يكون عملا تخريبيا
-
المرصد السوري: الفصائل المسلحة على مشارف مدينة حماة
-
تساؤلات عن حقيبة شولتس المعدنية في كييف: هل جلب فيها صواريخ صغيرة؟
-
كولومبيا.. 12 قتيلا في معارك بين مسلحين حول حقول "الكوكا"
-
12 شهيد في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان