 
الثلاثاء 2024-12-03 03:32 م
 

قلق إسرائيلي من وقوع "أسلحة كيماوية" بيد ميليشيات في سوريا

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 03-12-2024 02:16 م
الوكيل الإخباري-  يخشى الجيش الإسرائيلي أنه في ظل هجوم المتمردين السوريين وسيطرتهم على مواقع عسكرية تابعة لنظام الأسد في البلاد، قد تقع الأسلحة "الكيماوية" في الأيدي الخطأ، وفقًا لما ذكرته صحيفة "هآرتس".اضافة اعلان


وتشير الصحيفة إلى أن القلق الرئيسي يتمثل في احتمال وصول المتمردين أو الميليشيات المدعومة من إيران إلى أسلحة في سوريا تشكل تهديدًا كبيرًا لإسرائيل، مثل الصواريخ أو الأسلحة "الكيماوية".

وفي حال وقعت مثل هذه الأسلحة في أيدي المتمردين أو الميليشيات الإيرانية، فإن إسرائيل ستضطر إلى التحرك بطريقة "قد تؤثر على سوريا والشرق الأوسط بأكمله"، بحسب "هآرتس".

ويضيف التقرير أن إسرائيل نقلت مؤخرًا رسائل إلى الرئيس السوري بشار الأسد، عبر روسيا، تطالبه فيها بـ"الحفاظ على سيادته وعدم السماح لإيران بالعمل على أراضيه".

 وأشار إلى أن وقوع مثل هذه الأسلحة في أيدي الفصائل المسلحة أو الميليشيات الإيرانية قد يدفع إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات عسكرية "قد تؤثر على سوريا والمنطقة بأسرها".

وأمس، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد دانيال هجاري، إن إسرائيل تتابع عن كثب التطورات في سوريا، مشددًا على ضرورة "ضمان عدم تعرضنا للتهديد".

سكاي نيوز
 
gnews

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