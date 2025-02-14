قمة عربية بالرياض الشهر الحالي للرد على خطة ترامب بشأن غزة

04:27 م

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الوكيل الإخباري- يعقد قادة الأردن السعودية ومصر والإمارات وقطر قمة في الرياض في 20 فبراير/شباط لمناقشة الرد على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، بحسب ما أفاد مصدران سعوديان لوكالة الصحافة الفرنسية. اضافة اعلان





وقال المصدر الأول إن قادة الدول العربية الخمس سيجتمعون في الرياض للتوصل إلى رد على خطة ترامب بشأن غزة قبل أيام من قمة عربية مرتقبة في القاهرة في 27 شباط/فبراير الحالي، مشيرا إلى أن القمة ستشدد على عدم إخراج الغزيين من غزة ورفض التهجير.



وأوضح المصدر الثاني المطلع على ترتيبات الاجتماع أن القمة ستناقش سبل صياغة الرد العربي على خطة ترامب.