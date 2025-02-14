قمة عربية بالرياض الشهر الحالي للرد على خطة ترامب بشأن غزة

وقال المصدر الأول إن قادة الدول العربية الخمس سيجتمعون في الرياض للتوصل إلى رد على خطة ترامب بشأن غزة قبل أيام من قمة عربية مرتقبة في القاهرة في 27 شباط/فبراير الحالي، مشيرا إلى أن القمة ستشدد على عدم إخراج الغزيين من غزة ورفض التهجير.
وأوضح المصدر الثاني المطلع على ترتيبات الاجتماع أن القمة ستناقش سبل صياغة الرد العربي على خطة ترامب.
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