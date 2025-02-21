 
الجمعة 2025-02-21 10:31 ص
 

قمة عربية مصغرة بالسعودية تسبق اجتماع القاهرة بشأن غزة

من مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في قمة عربية سابقة في السعودية
من مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في قمة عربية سابقة في السعودية
الجمعة، 21-02-2025 10:00 ص
الوكيل الإخباري-  دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، جلالة الملك عبدالله الثاني وقادة دول مجلس التعاون الخليجي، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة السعودية الرياض في لقاء أخوي غير رسمي.اضافة اعلان


ويأتي اللقاء في سياق اللقاءات الودية الخاصة التي جرت العادة على عقدها بشكل دوري منذ سنوات عديدة بين قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع القادة والتي تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس والأردن ومصر.

وفيما يتعلق بالعمل العربي المشترك وما يصدر من قرارات بشأنه فسيكون ضمن جدول أعمال القمة العربية الطارئة القادمة التي ستنعقد في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وكالة الأنباء السعودية
 
gnews

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