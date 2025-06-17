الثلاثاء 2025-06-17 12:58 ص
 

قناة إسرائيلية: إطلاق نحو 10 صواريخ من إيران حتى الآن

قناة إسرائيلية: إطلاق نحو 10 صواريخ من إيران حتى الآن
صواريخ
 
الثلاثاء، 17-06-2025 12:53 ص

الوكيل الإخباري-   قالت القناة 12 الإسرائيلية ان اسرائيل اطلقت صواريخ اعتراضية لصد الصواريخ الإيرانية.

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وبينت انه تم اطلاق نحو 10 صواريخ من إيران حتى الآن والدفاع الجوي بدأ اعتراضه.

 
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