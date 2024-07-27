قناة إسرائيلية: رصد إطلاق 4 صواريخ من لبنان

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697599 الوكيل الاخباري- أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، صباح السبت، برصد إطلاق 4 صواريخ من لبنان باتجاه كريات شمونة "دون الإبلاغ عن وقوع إصابات". اقرأ أيضاً ما أسباب التهاب الحلق المتكرر وكيف يمكن الوقاية منه؟ 8 أعراض لاضطراب شد الشعر- احذر مضاعفاته احذروا .. عواقب غريبة لابتلاع العلكة بالصدفة.. اكتشاف علاج ثوري للصلع والسر في السكر صديد الأذن .. الأسباب والأعراض والعلاج إخلاء مطار بازل-مولوز عند الحدود الفرنسية السويسرية لأسباب أمنية باراك وميشيل أوباما يؤيدان كامالا هاريس بانتخابات الرئاسة فيديو- 5 اصابات باندلاع حريق في القاهرة فجر الجمعة عشية انطلاق الأولمبياد.. السكك الحديدية الفرنسية تعلن تعرضها لـ"هجوم كبير"