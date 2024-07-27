قناة إسرائيلية: رصد إطلاق 4 صواريخ من لبنان

11:08 ص

الوكيل الاخباري- أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، صباح السبت، برصد إطلاق 4 صواريخ من لبنان باتجاه كريات شمونة "دون الإبلاغ عن وقوع إصابات".