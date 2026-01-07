قوات التحالف في اليمن: عيدروس الزبيدي فر لوجهة مجهولة

07:12 ص

الوكيل الإخباري- أعلن التحالف بقيادة السعودية في اليمن، الأربعاء، أن زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني عيدروس الزبيدي فر إلى وجهة مجهولة، ولم يستقل الطائرة التي كانت متجهة إلى الرياض.





وكان من المقرر أن يتوجه الزبيدي إلى السعودية بعد أيام من إعلان الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أنها طلبت من الرياض استضافة منتدى لبحث قضية الجنوب، في تحرك ينظر إليه على أنه خطوة محتملة نحو تهدئة حدة القتال.



المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تركي المالكي، أكد أنه بتاريخ 4 كانون الثاني 2026 أبلغت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية عيدروس الزبيدي بالقدوم للمملكة العربية السعودية خلال 48 ساعة للجلوس مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وقيادة قوات التحالف للوقوف على الأسباب التي أدت إلى التصعيد والهجوم من قبل القوات التابعة للمجلس الانتقالي على محافظتي (حضرموت والمهرة).



وأضاف "أعلنت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي بتاريخ 5 كانون الثاني تجديدهم الإشادة بالجهود التي تقودها السعودية بالإعداد لعقد مؤتمر جنوبي شامل لبحث سبل حل قضية شعب الجنوب, وتأكيدهم المشاركة بفعالية لإنجاح المؤتمر، وعلى ضوء ذلك أبلغ عيدروس الزبيدي المملكة الرغبة بالحضور بتاريخ 6 كانون الثاني واتجه الوفد للمطار، حيث جرى تأخير إقلاع رحلة الخطوط اليمنية رقم (IYE 532) التي تقل الوفد والمجدول إقلاعها الساعة (22:10) مساءً لمدة تزيد عن (3) ساعات".

