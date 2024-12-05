 
الخميس 2024-12-05 08:21 م
 

قوات المعارضة السورية المسلحة تصل إلى وسط مدينة حماة

حماة
حماة
الخميس، 05-12-2024 07:03 م

الوكيل الإخباري-   قال مصدر للجزيرة ان  قوات المعارضة السورية المسلحة وصلت إلى وسط مدينة حماة.

وقد رصدت الكاميرات الاحتفالات المكثفة التي شهدها المدينة، وسط الزغاريد وإطلاق الأعيرة النارية.

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وأعلنت المعارضة السورية المسلحة تحرير مدينة حماة بالكامل بعد أن أكملت قواتها عمليات التمشيط بنجاح حسب ما جاء في إعلانها.

 
gnews

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