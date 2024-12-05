قوات المعارضة السورية المسلحة تصل إلى وسط مدينة حماة

الوكيل الإخباري- قال مصدر للجزيرة ان قوات المعارضة السورية المسلحة وصلت إلى وسط مدينة حماة.



وقد رصدت الكاميرات الاحتفالات المكثفة التي شهدها المدينة، وسط الزغاريد وإطلاق الأعيرة النارية.

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